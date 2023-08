Gli esodati del Reddito di cittadinanza | chi rischia di essere escluso da tutti gli aiuti dal 1 settembre

(Di sabato 26 agosto 2023) Dal prossimo 1, una parte di chi ha ricevuto il messaggio di stop delditra luglio e agostodi scoprire che non avrà diritto ad alcun sostegno. Secondo quanto riporta Repubblica, si tratterebbe di almeno qualche migliaio di persone tra le 154.507 famiglie che hanno ricevuto l’sms dell’inps a luglio e le altre 33.765 che lo stanno ricevendo in questi ultimi giorni di agosto. Una cifra ancora da definire che andrà calcolata tra chi ha ricevuto ildinegli ultimi sette mesi e ha dichiarato un Isee sotto i 9.360 euro e non inferiore a 6.000. E sarebbe proprio quella soglia a tornare ora in discussione all’interno del governo Meloni, nel tentativo di tamponare una situazione chedi scatenare nuove ...

Le soglie Iseedel Reddito di cittadinanza' potrebbero quindi non avere il diritto ad accedere alla piattaforma Siisl, quella creata da Ines e ministero del Lavoro in collaborazione con ...ROMA "del Reddito di cittadinanza, una parte di quelli che hanno ricevuto l'sms a luglio ed agosto , scopriranno che sono fuori da ogni sostegno solo tra qualche giorno. Quando il primo di ...Un blocco motivato dalla necessità di contenereeffetti sulle casse dello Stato. La partita si ... Mentre è previsto per la giornata di oggi, 23 agosto, il sit - in dell'associazionedel ...

Gli esodati del Reddito di cittadinanza, chi rischia di essere escluso ... Open

Un residente del centro è costretto a fare la spola tra gli uffici delle compagnie dei servizi per saldare le utenze "Quando la postina che serve la mia zona è malata o in infortunio, sono tagliato fu ...Dal 1° settembre si ritroveranno privi sia dell’assegno sia del nuovo supporto di Meloni per i corsi di formazione: il taglio riguarderà parte delle 188 mila ...