Gli ' esodati' del mondo digitale ' La posta a casa non mi arriva più' Odissea per pagare le bollette

(Di sabato 26 agosto 2023) Un residente del centro è costretto a fare la spola tra gli uffici delle compagnie dei servizi per saldare le utenze 'Quando la postina che serve la mia zona è malata o in infortunio, sono tagliato ...

Un residente del centro è costretto a fare la spola trauffici delle compagnie dei servizi per saldare le utenze 'Quando la postina che serve la mia zona è malata o in infortunio, sono tagliato fuori dalle ...La beffa per' del reddito di cittadinanza: spariscono anche i 350 euro Dal 1° settembre si ritroveranno' in molti ' privi sia dell'assegno sia del nuovo supporto previsto dal governo per i corsi di ...Le soglie Iseedel Reddito di cittadinanza' potrebbero quindi non avere il diritto ad accedere alla piattaforma Siisl, quella creata da Ines e ministero del Lavoro in collaborazione con ...

Gli esodati del Reddito di cittadinanza, chi rischia di essere escluso ... Open

Dal 1° settembre molti si ritroveranno privi sia dell’assegno sia del nuovo supporto previsto dal governo per i corsi di formazione ...Un residente del centro è costretto a fare la spola tra gli uffici delle compagnie dei servizi per saldare le utenze "Quando la postina che serve la mia zona è malata o in infortunio, sono tagliato fu ...