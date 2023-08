Gli eco-talebani di Ultima Generazione bloccano l’Adriatica | l’ira della gente che li sposta di peso video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 26 agosto 2023) Neanche caldo e contro-esodo per il rientrogli eco-diin servizio effettivo e permanente. Questa mattina, intorno alle 8 e un quarto, gli attivisti in azione a Bari hanno bloccato per 15 minuti la Strada Statale 16 “Adriatica” al km 818, tra Torre a Mare e Mola di Bari. In otto seduti sull’asfalto hanno imposto l’ennesimo blitz che ha messo in ginocchio gli automobilisti e congestionato il traffico in entrambe le direzioni di marcia. E solo per un miracolo non c’è stato un tamponamento a catena e non c’è scappato il morto… Bari, gli eco-diRabbia e frustrazione, in compenso, hanno assalito le vittime del blocco stradale che, come di consueto, ha ...