Giuria di Ballando con le Stelle | svelato il mistero | ecco ci chi sarà

(Di sabato 26 agosto 2023) Manca poco più di un mese al ritorno dicon lein tv e se sappiamo già almeno sette nomi dei concorrenti, sullac’è stato un po’ di. Ormai da sette edizioni i giurati sono sempre gli stessi: Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Eppure il mese scorso Milly Carlucci in un’intervista rilasciata a Davide Maggio ha dichiarato che nessuno era ancora stato riconfermato. “Di certo c’è che torneremo, anche grazie agli ascolti che ci premiano. La gente ha piacere di seguirci e siamo molto soddisfatti. Ladel programma? Se ne riparla a settembre, perché prima ci occuperemo di chiudere il cast dei concorrenti. Tutto il resto verrà dopo. Selvaggia ha detto che l’abbiamo già confermata? Adesso si dicono molte cose”. In effetti ...

Il segreto di pulcinella sulladiMa come Quindi lei è già stata riconfermata Eppure la Carlucci ha detto che nessuno tra i giurati ha la certezza di tornare nel talent show. Come ...Sebbene l'addio alla trasmissione di Arisa (che presto sarà uno dei volti delladi The Voice ... il ballerino che per anni è stato un volto di punta dicon le stelle. Sarà presente ...... bisogna essere sempre vigili: Oltre a Belli , dovrebbe ritornare nel programma anche lache ... Scopri le ultime news sucon le Stelle

Ballando con le Stelle 2023. Quando inizia, concorrenti, cast, giuria Napolike.it

Una delle figure della prossima giuria sbugiarda inavvertitamente la conduttrice del popolare programma di Rai Uno ...Rompiamo subito il ghiaccio, rumors sempre più insistenti parlano di una sua (clamorosa) uscita di scena dalla giuria di Ballando con le stelle La rivedremo in questa nuova edizione È tutto falso, ...