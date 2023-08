Giornata Mondiale del Cane | ecco quanti sono gli animali in vacanza con le loro famiglie

Leggi su ildenaro

(Di sabato 26 agosto 2023) Nell’estate 2023, ben 6,8 milioni di italiani hanno scelto di trascorrere levacanze in compagnia deidomestici, sfruttando la crescente tendenza di strutture “pet friendly” in tutta Italia. Questi dati emergono da un’analisi condotta da Coldiretti/Ixè e condivisa in occasione delladelil 26 agosto. Questa tendenza coinvolge il 42 per cento degli italiani che possiedono un animale, secondo l’Eurispes. L’aumentata sensibilità verso glidomestici ha reso possibile una maggiore inclusione dei compagni a quattro zampe nelle vacanze estive. Le strutture turistiche stanno rispondendo a questa domanda offrendo servizi specializzati per glidomestici, e molte spiagge consentono la ...