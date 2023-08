Giornata mondiale del cane | boom di cosmetici e trattamenti per gli amici pelosi che somigliano ai nostri

Leggi su vanityfair

(Di sabato 26 agosto 2023) È la nuova fonte di guadagno che per il 2025 stima 270 miliardi di fatturato, questo perché l’amore per gli animali domestici non ha limiti e confini. Oggi la beauty routine dell'amicosta diventando sofisticata quanto la nostra mentre esplodono nuovi trend (come la pawdicure) a misura di Fido