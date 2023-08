Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli sempre sul podio | argento all-around ai Mondiali! L’azzurra abdica | vince Varfolomeev

(Di sabato 26 agosto 2023)hato lo scettro dei piccoli attrezzi, mafesteggia una splendida medaglia d’nel concorso generale individuale ai Mondiali 2023 di. La fuoriclasse marchigiana si era presentata a Valencia da Campionessa del Mondo all-e sperava di difendere la corona dall’assalto di una concorrenza spietata, ma oggisi è imbattuta in un’atleta nel complesso più solida. Non imbattibile, ma più concreta e precisa sui quattro attrezzi, dall’alto di coefficienti di difficoltà complessivamente più elevati e di una pulizia esecutiva davvero straordinaria. La tedesca Darja, già vincitrice delle quattro medaglie d’oro nelle Finali di Specialità (prove non ...

