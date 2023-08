Ginnastica ritmica | Mondiali 2023 oggi in tv | orario e diretta streaming All-Around individuale con Raffaeli e Baldassarri

(Di sabato 26 agosto 2023) Il programma, con l’e ladell’All-aidi, da mercoledì 23 a domenica 27 agosto a Valencia (Spagna). Tutto pronto per la penultima giornata della rassegna iridata sulle pedane spagnole. Protagoniste le individualiste azzurre Sofia, reduce dalle due medaglie d’argento a cerchio e palla, e Milena, che è riuscita a staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Appuntamento sabato 26 agosto a partire dalle ore 15.tv – Ladelle gare sarà disponibile sui canali di Raisport, insulla piattaforma RaiPlay e sul canale YouTube della ...

Dopo aver conquistato il prestigioso e tanto atteso pass olimpico, Milena Baldassarri (nella foto) disputerà oggi la finalissima a 18 del concorso generale. L'aviere dell'Aeronautica Militare è la ...L'Italia dellasi qualifica alle Olimpiadi di Parigi grazie al quarto posto conquistato ai Mondiali in corso a Valencia. Nell'All Around le Farfalle azzurre (con Alessia Maurelli, Martina ...Le azzurre dellasi qualificano alle Olimpiadi di Parigi 2024 grazie al quarto posto nell'All Around conquistato ai Mondiali in corso a Valencia. Non c'è il podio ma c'è il pass per i prossimi ...

Ginnastica ritmica, l'Italia vola alle Olimpiadi! Le Farfalle si qualificano a Parigi 2024, 4° posto ai Mondiali OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, quella dedicata all ...Il sogno olimpico di Milena Baldassarri è realtà. La 21enne ravennate ha conquistato la qualificazione alla sua seconda Olimpiade grazie al 15° posto ottenuto ai Mondiali di ginnastica ritmica in cors ...