Ginnastica ritmica | ai Mondiali Raffaeli è argento nell' all around

Ai mondiali di ginnastica ritmica in corso a Valencia, Sofia Raffaeli si riconferma sul podio anche nell'all around individuale. Come nel cerchio, però, scende di un gradino rispetto all'anno scorso a Sofia, dove si era laureata campionessa del mondo. Oggi, nella quarta giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, le finale dell'All - Around individuale. Sofia Raffaeli, già vittoriosa di due medaglie d'argento nelle finali di specialità alla palla e al cerchio, non è riuscita a bissare l'oro dello scorso anno. Sofia Raffaeli non riesce a bissare l'oro dello scorso anno, ma è comunque d'argento nell'All - Around individuale ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Valencia. La campionessa ligure offre una prestazione eccellente chiudendo con uno score di 135.700 e per tre quarti di gara è lei al comando della classifica.

Ginnastica ritmica, l'Italia vola alle Olimpiadi! Le Farfalle si qualificano a Parigi 2024, 4° posto ai Mondiali OA Sport

Sofia Raffaeli vice campionessa del mondo nel concorso generale individuale di ginnastica ritmica. Ai Mondiali di Valencia la ‘Formica Atomica’ svolge una gara strepitosa con una sola sbavatura nell’e ...Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d'argento nell'all-around individuale ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Valencia. L'azzurra, che aveva vinto il titolo lo scorso anno a Sofia, è ...