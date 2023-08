Ginnastica artistica | Simone Biles sfonda il muro dei 59! Dominio ai Nazionali | il tempo si è fermato | ora i Mondiali

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023)ha confezionato una prestazione ai limite dello spaziale in occasione della prima giornata dei CampionatiStatunitensi. La ginnasta più forte e vincente di tutti i tempi si è esaltata di fronte al pubblico di San Josè (California), eseguendo quattro esercizi semplicemente stellari e imponendosi con il sontuoso punteggio di 59.300. La fuoriclasse di Columbus ha chiaramente ipotecato il titolo, che andrà poi conquistato effettivamente tra un paio di giorni quando si disputerà la seconda giornata di gare (si sommeranno i punteggi dei due all-around per definire la classifica generale). Lo stato di forma della 26enne è sontuoso e sta già viaggiando a meraviglia verso i2023 di, che andranno in scena tra un mesetto ad Anversa (Belgio), ...