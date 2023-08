Getafe-Alaves lunedì 28 agosto 2023 ore 19 | 30 | formazioni | quote | pronostici Azulones chiamati a una reazione

(Di sabato 26 agosto 2023) L’ottimo esordio casalingo col Barcellona aveva portato un punto molto prezioso al, che guadava con fiducia alla difficile trasferta col Girona: si sapeva che sarebbe stata una gara dura per l’ottimo stato forma degli avversari ma glisono stati travolti con un secco 3-0 che ha amareggiato molto l’ambiente. Gli uomini di Bordalas InfoBetting: Scommesse Sportive e

...30 Villarreal - Barcellona (Gabriele Giustiniani) 27/08/2023 19:30 Valencia - Osasuna (in lingua inglese) 27/08/2023 21:30 Athletic Bilbao - Betis (Federico Marconi) 27/08/2023 21:30(......senza reti ottenuto in inferiorità numerica sul campo del. Dall'altro lato, invece, gli uomini di Sergio Gonzalez che vengono dal successo interno conquistato contro il Deportivo(1 - 0)......contro il, senza gol, alla prima di campionato, cercano l'affermazione contro il Cadice che, invece, ha conquistato i primi tre punti della propria stagione vincendo in casa contro l'. ...

Getafe-Alaves (lunedì 28 agosto 2023 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Azulones chiamati a una re... Infobetting

El mundo del fútbol se está volcando con Jennifer Hermoso tras el polémico discurso de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, que, además de no dimitir ...Getafe recibe el próximo lunes 28 de agosto a Alavés por la fecha 3 del torneo España - LaLiga EA Sports 2023-24, a partir de las 14:30 (hora Argentina) en el estadio Coliseum Alfonso Pérez. Luego de ...