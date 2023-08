Genoa | i convocati per la Lazio | prima volta per Malinovskyi

(Di sabato 26 agosto 2023) Ilsi prepara ad affrontare la, nel match in programma per domani alle 20.45. Il club ligure ha diramato l'elenco dei,...

...in attesa di trovare una (oltre a Lazio e Union Berlino è spuntato nelle ultime ore anche il...che gli garantisca di giocare con continuità per poter coronare il sogno di essere tra i...SERIE APER LA GIORNATA Portieri: Montipò, Berardi, Perilli Difensori: Amione, ... Ngonge CONVOCAZIONI PER SQUADRA Atalanta Bologna Cagliari Empoli Fiorentina FrosinoneHellas ...SERIE APER LA GIORNATA Portieri: Carnesecchi, Musso, Rossi Difensori: Bakker, ... Zapata CONVOCAZIONI PER SQUADRA Atalanta Bologna Cagliari Empoli Fiorentina FrosinoneHellas ...

I convocati per la partita con la Viola - Genoa Cricket and Football ... Genoa CFC

Domenica 27 agosto alle ore 18:30 andrà in scena Fiorentina-Lecce. La formazione di Vincenzo Italiano, nella prima giornata, è partita con il piede giusto siglando 4 gol al Genoa (FantaMaster) ...Fiorentina e Lecce si affronteranno il 27 agosto in occasione della seconda giornata di Serie A: Amrabat non è presente nella lista dei convocati, Italiano punta su Nzola ...