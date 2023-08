(Di sabato 26 agosto 2023) Filomeni sulla sua pagina Facebook, in cui campeggia una foto in cui è proprio insieme a, ha scritto: 'Leggo di tutto sui giornali. Mi sto recando a Lamezia per una conferenza sulla ...

Tuttavia il, interpellato dall'Adnkronos spiega di non sapere nulla dell'iniziativa: 'Conosco Filomeni, ma non ci ho parlato... Non so niente di questa iniziativa, non ne sono a ...L'intervista, anzi la dichiarazione delal primo telegiornale del paese, nella sua edizione di punta ha visto un esempio sbagliato dell'informazione che i cittadini devono ...Da Lamezia nasce 'Mondo al contrario', associazione culturale con propositi di partito Sta per nascere un partito dichiaratamente ispirato alla figura e alle tesi del. Lo sostiene la Stampa, che si concentra sulla figura più controversa del momento ( LEGGI QUI L'INTERVISTA DI AFFARITALIANI A). Secondo la Stampa, 'si comincia oggi, a ...

Generale Vannacci, nasce il movimento: chi c'è dietro. E lui: "Non ne so nulla" Il Tempo

La titolare della Ubik di Castelfranco insultata dal vivo e sui social. «Sporgo querela e vedrò a chi devolvere i soldi» ...La donna ha annunciato di voler adire le vie legali contro gli autori delle minacce, tramite uno studio legale bolognese che aderisce alla campagna "Chi odia paga" ...