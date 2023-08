Gdf | Catania | scoperti 9 evasori fiscali

(Di sabato 26 agosto 2023)dalla Guardia di finanza atotali, attivi nei più svariati settori, dalla costruzione di edifici, al commercio di materiali da costruzione, dalla compravendita e noleggio di autoveicoli, all'intermediazione di agenti rappresentanti di commercio nonché di operatori nel settore ricettivo come B&B e case vacanze. Accertata una maggiore base imponibile ai fini delle imposte sui redditi di oltre 1.700.000 euro e una maggiore IVA dovuta pari a circa 267.000 euro. Segnalato un rappresentante di un noto brand di caffè che nascondeva al fisco un imponibile di oltre 360.000 euro, per un totale IVA di circa 80.000 euro.

I Finanzieri del Comando Provinciale di, nell'ambito dell'intensificazione dei controlli a contrasto della commercializzazione di prodotti illegali e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, hanno sequestrato a ...Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, ha intensificato gli interventi in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti al consumo. L'attività eseguita è stata finalizzata a riscontrare il regolare adempimento alle norme che ......" nell'attuale stato del procedimento in cui non si è ancora pienamente instaurato il contraddittorio con la parte " è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di...

Dentista catanese non dichiara 800.000 euro – lasiciliaweb lasiciliaweb | Notizie di Sicilia

(LaPresse) Scoperti dalla Guardia di finanza a Catania 9 evasori totali, attivi nei più svariati settori, dalla costruzione di edifici, al ...Gdf Catania: lotta all’evasione fiscale, scoperti 9 evasori totali in diversi settori economici. dalla costruzione di edifici alle auto ...