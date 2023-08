Gaeta | diritti dei bagnanti | nuove verifiche della guardia costiera

(Di sabato 26 agosto 2023)– La stagione balneare, non particolarmente brillante per presenze turistiche, sta vivendo un colpo di coda inatteso. Le temperature da bollino rosso stanno spingendo molti a proseguire le gite al mare, e le spiagge, in questo fine settimana, sono di nuovo tornate la meta preferita. Considerazioni che hanno spinto la capitaneria di porto ad L'articolo Temporeale Quotidiano.

... deicollettivi, delle risorse pubbliche, della cosiddetta democrazia, intesa come volontà ... Attraversando quelle ottanta pagine, la celebrazione dei funerali del giovaneappare soltanto ......nel primo semestre 2023 rispetto alle previsioni e per 66.000 euro di maggiori proventi da canoni di autorizzazione per operazioni portuali art.16 e perdi sosta nel porto di. Altri 30.... deicollettivi, delle risorse pubbliche, della cosiddetta democrazia, intesa come volontà ... Attraversando quelle ottanta pagine, la celebrazione dei funerali del giovaneappare soltanto ...

Gaeta / Unione Popolare del Golfo: mobilitazione per il salario minimo nel settore balneare Temporeale Quotidiano

Le (presunte) ingerenze della criminalità organizzata a Orta Nova. Nella relazione viene stigmatizzata la decisione di proclamare il lutto cittadino per i funerali di un 20enne, figlio di un presunto ...La relazione del Prefetto al termine degli accertamenti della Commissione Antimafia sulle attività del Comune di Orta Nova. Il focus sul contesto politico-amministrativo parte dal sindaco ...