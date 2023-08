Gabri Veiga | ufficiale il trasferimento all’Al-Ahli Pioggia di critiche sui social

(Di sabato 26 agosto 2023), a un passo dal Napoli, ha scelto all’ultimo momento l’Al-, scatenando un’ondata di indignazione suimedia. CALCIOMERCATO NAPOLI. Solo pochi giorni fa,sembrava destinato a indossare la maglia azzurra del Napoli. Tuttavia, una mossa dell’ultimo minuto da parte dell’Al-ha cambiato tutto, lasciando i tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio di tutto il mondo in uno stato di incredulità e delusione. L’Al-ha annunciato ufficialmente l’acquisto dicon un video di presentazione che mostra il centrocampista spagnolo classe 2002 in diverse città europee, prima di rivelarlo con la maglia del suo nuovo club. Con un contratto fino al 2027 e uno stipendio annuale di circa 12,5 milioni di ...

Notizie Calcio -ha detto addio al Celta Vigo, direzione Arabia. Il centrocampista è ufficialmente di proprietà dell'Al Ahli e per salutare il club ha scritto una lattera d'addio. La società spagnola ha ...Notizie Calcio -è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al - Ahli, lo comunica il Celta Vigo con un comunicato tramite i canali del club: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google,...Il club arabo Al - Ahli annuncia l'ufficialità dell'acquisto diattraverso i canali social, postando un video accompagnato da una frase: 'Il gioiello della Spagna sta già cantando l'inno'. VIDEO IN ALLEGATO CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...

Il Napoli scatta per Lindstrom, ma Gabri Veiga è tormentato dai dubbi Corriere dello Sport

Napoli, enorme beffa: Gabri Veiga ufficiale all’Al Ahli () – calcioinpillole.com Inutile dire quanto sia stato un duro colpo per il Napoli veder sfumare l’affare per l’enorme talento della metà campo.Gabri Veiga ha salutato il Celta Vigo in lacrime dopo il passaggio in terra araba, il calciatore era stato ad un passo dal trasferimento in azzurro.