Gabri Veiga all'Al-Ahli | è UFFICIALE! Napoli beffato

Il club arabo Al - Ahli annuncia l'ufficialità dell'acquisto diattraverso i canali social, postando un video accompagnato da una frase: 'Il gioiello della Spagna sta già cantando l'inno'. Sotto al suo post su Twitter, però, molti utenti hanno scritto commenti di insulti per il mancato arrivo del centrocampista spagnolo, che all'ultimo minuto ha scelto i petroldollari. Valentina De Laurentiis chiude il suo profilo: sotto al post contro la violenza sulle donne insulti per il mancato arrivo di. "Sulle parole a sfondo razzista non si scherza.

Ingiurie e insulti da parte degli hater che si sono scatenati anche a seguito del mancato ingaggio da parte del Napoli di Gabri Veiga, il 21enne talento spagnolo che all'ultimo momento ha preferito ...Il Napoli chiude definitivamente il capitolo Gabri Veiga. Lo spagnolo, infatti, è stato ufficializzato quest'oggi dall'Al Ahli, il club arabo che lo aveva convinto due giorni fa ...