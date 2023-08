Gabri Veiga | Adani incredulo | “Come si fa a scegliere l’Arabia invece che Napoli” – VIDEO

(Di sabato 26 agosto 2023) Lele, noto commentatore sportivo, esprime incredulità sulla decisione didi unirsi all’Al-Ahli in Arabia Sauditadel. CALCIOMERCATO. La decisione didi trasferirsi all’Al-Ahli in Arabia Saudita ha sollevato più di qualche sopracciglio, e nessuno sembra piùdi Lele. Il noto commentatore sportivo ha espresso la sua incredulità in un: “si fa ache il, la squadra campione d’Italia e una delle squadre che ha fatto il più bel calcio d’Europa?” Le parole dihanno acceso ulteriormente il ...

Il mancato trasferimento dial Napoli è stato uno degli avvenimenti di questa sessione estiva di calciomercato capace di fare più rumore nel panorama calcistico internazionale. Il centrocampista spagnolo classe 2002 ...A prenderla di mira, i tifosi della sua squadra, che la accusavano di non essere riuscita a prendere, talentuoso ventunenne del Celta Vigo che è finito a giocare in Arabia Saudita, all'Al ...è stato per lungo tempo un obiettivo per il centrocampo del Napoli di Rudi Garcia. Alla fine però la trattativa fra i partenopei ed il Celta Vigo di Benitez non è andata a buon fine, per ...

Il Napoli scatta per Lindstrom, ma Gabri Veiga è tormentato dai dubbi Corriere dello Sport

Il direttore Xavier Jacobelli è intervenuto nel pomeriggio di Tmw Radio, durante Maracanã, per analizzare i temi del giorno.Dopo la beffa Gabri Veiga, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vuole chiudere almeno due acquisti di livello, un centrocampista ed un ...