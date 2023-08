Fuoriesce fumo da una casa | all’interno uomo privo di vita

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino nelle ultime ore sono stati impegnati in un soccorso a persona e due incidenti stradali. La squadra del distaccamento di Montella nel tardo pomeriggio di ieri 25 agosto è intervenuta a Bagnoli Irpino al Vicolo Ronca, per un soccorso ad undi 72 anni solo inin quanto dei vicini vedevano fuoriuscire deldal primo piano della sua abitazione. La squadra unitamente ai sanitari del 118 intervenuti, ha rinvenuto il corpodidell’che viveva da solo in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.