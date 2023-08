Fuga dal Ristorante di Sushi Senza Pagare | Titolare Rivela le Foto sui Social e Minaccia

(Di sabato 26 agosto 2023) L'Aquila - Un episodio sconcertante ha scosso il tranquillo scenario deldi"Sensei" ad Avezzano. I proprietari dell'esercizio hanno espresso la loro indignazione attraverso imedia, pubblicando immagini e una denuncia nei confronti di una coppia che ha deciso di fuggire dal localesaldare il conto. La vicenda è stata resa pubblica dalla pagina Facebook del. I gestori hanno postatodella coppia responsabile del non-pagamento, con una dichiarazione che recita: «Non so che educazione abbiate ricevuto dai vostri genitori e mi spiace molto per loro, ma se non volete che mandiamo queste immagini in alta qualità alla Polizia e ricevere la conseguente denuncia a casa, siete pregati di venire a saldare il vostro conto». Il ...

... provocato in particolar modo da un insufficiente ricambio generazionale, la feroce concorrenza esercitata dalla grande distribuzione e in questi ultimi anni anchecommercio elettronico, il boom ...... vagano per lunghe distanze e alla fine si stabiliscono in un'area lontanaluogo di nascita . ... È fondamentale mantenere le distanze, non avvicinarsi, e lasciare sempre una via diall'animale, ...Lain Europa anti - Schlein Resa dei conti a settembre. Difficile tamponare le falle Schlein ...ministero 30 milioni per le regioni appenniniche La ministra Santanchè ha formato il decreto: ...

Bangladesh: Rohingya, i dimenticati dal mondo a sei anni dalla fuga dal Myanmar c’è ancora emergenza sanitari… la Repubblica

Cumplido l’ha spinta giù dalla scala di un palazzo. Ha precedenti per furti, scippi e aggressioni Ha quattro pagine di precedenti il giovane cileno che giovedì pomeriggio ha sparato da un bus in corsa ...Tutte le news sulla politica italiana: dai sondaggi elettorali alla manovra economica, passando per l'etimologia del termine stesso.