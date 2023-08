Frosinone | Di Francesco | “Abbiamo meritato la vittoria | da grande squadra Siamo da Serie A”

(Di sabato 26 agosto 2023) Eusebio Di, tecnico del, ha commentato lasull’Atalanta allo Stirpe. “I ragazzi hannoquesto risultato.iniziato la gara nel migliore dei modi efatto un ottimo primo tempo, poi nella ripresasaputo soffrire insieme. Questi ragazzi hanno dimostrato di potersela giocare in A alla, lo stesso Cheddira era all’esordio”. Poi ha proseguito: “Lavorando di gruppo e lavorando bene in settimana hanno fatto un lavoro straordinario. Sanno soffrire insieme. Serve qualche altro giocatore d’esperienza che ci può solo aiutare. Ho invitato il pubblico ad incitare i ragazzi perché i miei calciatori non devono mai sentirsi soli. Sono alle prime esperienze vanno incoraggiati”. SportFace.

Zappacosta viene murato da Monterisi (31') poi gli ospiti si innervosiscono mentre il... La squadra di Disi difende con ordine ma al 9' i nerazzurri accorciano. Cross di Ederson ......del campionato con la sconfitta dell'Atalanta per 2 - 1 in casa del, nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. Prima vittoria stagionale per i ciociari di mister Diin uno ......del campionato con la sconfitta dell'Atalanta per 2 - 1 in casa del, nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. Prima vittoria stagionale per i ciociari di mister Diin uno ...

L'allenatore del Frosinone ha iniziato dicendo: "È una vittoria che conta molto per il morale. Abbiamo valori morali importanti, i ragazzi sono stati splenditi". "Meritavamo la vittoria e sono ...Monterisi, autore del secondo gol della gara, commenta la partita finita per 2-0 allo Stirpe tra il suo Frosinone e l'Atalanta di Gasperini ...