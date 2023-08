Frosinone-Atalanta oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 26 agosto 2023)alle 18:30 l’sarà in trasferta al Benito Stirpe diper cercare la seconda vittoria esterna su due di questo campionato. I ragazzi di Gasperini proveranno a bissare il successo per 2-0 in casa del Sassuolo con le reti di De Keteleare e Zortea. La formazione dovrebbe essere la stessa di settimana scorsa con solo Koopemeiners avanzato al posto di Pasalic con Ederson in mediana. Ilè alla ricerca del primo punto dopo la sconfitta casalinga con il Napoli. Il match sarà visibile su Dazn sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale e anche sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e insu NOW. SportFace.