Frosinone-Atalanta | le formazioni ufficiali

(Di sabato 26 agosto 2023) Alle 18:30 ci sarà la prima partita della seconda giornata di Serie A tra. Dopo una veloce analisi sulla situazione delle due squadre scopriremo insieme leche scenderanno in campo. Al Benito Stirpe i padroni di casa dopo la sconfitta interna, contro i campioni in carica del Napoli puntano, per la prima volta nella loro storia, di fare almeno un punto nelle prime due giornate di campionato. Il mister, Eusebio di Francesco, contento dell’atteggiamento della sua squadra, schiera un 4-3-3 titolare simile alla scorsa settimana con un cambio in porta a causa della squalifica per Turati. Tra i pali ci sarà Cerofolini, davanti a lui giocheranno Oyono, Romagnoli, Monterisi e Marchizza. A centrocampo giocheranno Mazzitelli, Geli e Barrenechea mentre l’attacco sarà affidato a Harroui, ...

...1 settembre ore 18.30 Sassuolo - Verona su Dazn ore 20.45 Roma - Milan su Dazn Sabato 2 settembre ore 18.30 Bologna - Cagliari su Dazn e Sky ore 18.30 Udinese -su Dazn ore 20.45-...Allo Stirpe, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Benito Stirpe,si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/...Calciomercato.it seguirà in tempo realee Monza - Empoli, anticipi della seconda giornata di Serie AÈ tutto pronto per l'inizio del secondo turno di campionato. Ad aprire le danze in Serie A ci penseranno- ...

L'Atalanta affronta il Frosinone nella seconda giornata di Serie A. Il tecnico Gian Piero Gasperini cambia poco dopo la vittoria per 2-0 in casa del Sassuolo, confermati dieci elementi rispetto alla ...Per questa partita il tecnico bergamasco Gasperini ha confermato Lookman e Zapata in attacco, mentre De Ketelaere inizia in panchina. Dall'altra parte, Di Francesco ha scelto Cheddira come terminale ...