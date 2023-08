Frosinone-Atalanta 2-1 | Zapata non basta alla Dea Doppietta di Colpani | il Monza supera l' Empoli

(Di sabato 26 agosto 2023)2-1 RETI: 5' pt Harroui, 25' pt Monterisi, 9'st(4-3-1-2): Cerofolini 7; Oyono 6, Monterisi 7, Romagnoli 6.5, Marchizza 6; Gelli 6.5, Mazzitelli 7, Barrenechea 6 (27' st Brescianini 6); Baez 6.5 (12' st Garritano 6); Harroui 7 (37' st Szyminski sv), Cheddira 6.5 (37' st Cuni sv). In panchina: Palmisani, Macej, Lusuardi, Canotto, Borrelli, Caso, Kvernadze. Allenatore:...

Si è aperta la seconda giornata di Serie A con due vittorie casalinghe. Ila sorpresa ha battuto l'per 2 - 1 con gol di Harroui e Monterisi poi il nerazzurro Zapata, mentre a Monza i brianzoli hanno riscattato il ko di San Siro contro l'Inter battendo in ...Nel momento di massimo sforzo dell', per pareggiare, arriva il raddoppio del. Angolo dalla destra di Baez, Romagnoli tocca di testa, Monterisi, in mischia, piazza la zampata ...Il Monza batte 2 - 0 l'Empoli e l'viene sconfitta 2 - 1 anei due anticipi delle 18,30 della seconda giornata di serie A. All'U Power, una doppietta di Colpani, tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa ...

Frosinone-Atalanta: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Gasperini ha esordito: " Non è che i ragazzi volessero avere questo tipo di approccio. Ci succede spesso con squadre così rapide e tecniche. Spesso andiamo sotto, poi magari quando l'altra squadra ...Si è aperta la seconda giornata di Serie A con due vittorie casalinghe. Il Frosinone a sorpresa ha battuto l'Atalanta per 2-1 con gol di Harroui e Monterisi poi il nerazzurro… Leggi ...