Frosinone-Atalanta 2-1 | decidono i gol di Harraoui e Monterisi

(Di sabato 26 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilbatte l'per 2-1 nella gara in calendario come anticipo della seconda giornata della Serie A 2023-2024. I ciociari si impongono con i gol di Harroui al 5' eal 24'. I bergamaschi vanno a segno con Zapata al 56'. Entrambe le squadre sono appaiate a 3 punti dopo 2 giornate. Ilaggredisce sin dall'inizio e colpisce subito. I padroni di casa recuperano palla, imbucata perche entra in area e non sbaglia: rasoterra chirurgico, 1-0. L'reagisce subito e sfiora il pareggio al 17': Zappacosta ha a disposizione una palla d'oro, ma non riesce a inquadrare la porta da posizione vantaggiosa. L'errore si rivela pesantisissimo, ilringrazia e raddoppia al 30'. Su corner, l'non ...

Nel momento di massimo sforzo dell', per pareggiare, arriva il raddoppio del. Angolo dalla destra di Baez, Romagnoli tocca di testa, Monterisi, in mischia, piazza la zampata ...Ilbatte l'per 2 - 1 nella gara in calendario come anticipo della seconda giornata della Serie A 2023 - 2024. I ciociari si impongono con i gol di Harroui al 5' e Monterisi al 24'. I ...Nel momento di massimo sforzo dell', per pareggiare, arriva il raddoppio del. Angolo dalla destra di Baez, Romagnoli tocca di testa, Monterisi, in mischia, piazza la zampata ...

Frosinone-Atalanta: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

In uno Stirpe ribollente di tifo il Frosinone strappa la prima vittoria in campionato battendo 2-1 l'Atalanta. La squadra orobica parte male, cambia atteggiamento nella ripresa quando prova a pareggia ...Le formazioni ufficiali di Frosinone-Atalanta, partita in programma alle 18:30 al Benito Stirpe Torna in campo la Serie A. Frosinone e Atalanta apriranno la seconda giornata di campionato alle 18:30 s ...