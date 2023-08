Frosinone-Atalanta 2-0 LIVE | raddoppio gialloblu con Monterisi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 agosto 2023) Allo Stirpe, il match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Benito Stirpe,si affrontano nel match valido per la seconda giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola 20?! Calcio d’angolo per il, mischia escaglia il tap-in per il 2-0 dei16? OCCASIONE! Palla imbucata con Koop che entra in area serve Zappacosta a porta spalancata però spara alto. 11? OCCASIONE: Lookman si libera e serve Zapata che tenta un sinistro: ...