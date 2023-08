Fringe benefit | in arrivo fino a mille euro per i dipendenti | cosa sono

(Di sabato 26 agosto 2023) All’interno della Legge di Bilancio spunta l’aumento dei compensi di beni non in denaro per tutti i lavoratori. I benefici riguardano la copertura sulle spese di viaggio, la benzina e le utenze domestiche

Si tratta per lo più di auto elettriche o ibride, al fine di sensibilizzare i lavoratori dipendenti il ricorso alla mobilità sostenibile, ai quali è addebitato il relativoin busta ...... delle aliquote IRPEF, previsione di una detassazione Ires per le aziende che assumono donne con tre figli, revisione della tassa dei, rinnovo dei contratti nel pubblico impiego sono ...... motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione deibasato sul loro valore normale, un criterio ...

Fringe benefit, saranno senza tasse per tutti (fino a mille euro): così cambiano gli sgravi Corriere della Sera

All’interno della Legge di Bilancio spunta l’aumento dei compensi di beni non in denaro per tutti i lavoratori. I benefici riguardano la copertura sulle spese di viaggio, la benzina e le utenze domest ...Risorse necessarie non solo per affrontare il capitolo pensioni ma anche per prorogare gli sgravi su premi di produttività fino a 3mila euro e sui fringe benefit (circa 1,5 miliardi), per ...