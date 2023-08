Frattesi | l’Inter se lo gode | anche la Nazionale Italiana lo elogia!

(Di sabato 26 agosto 2023)è arrivato alper diventare grande e per mostrare le sue indubbie qualità:laha voluto elogiarlo! PRIMO GOL AZZURRO ? Davideha dimostrato di poter dare una mano concreta allaha voluto elogiare le sue qualità. Su Twitter il profilo ufficiale dell’Italia ha pubblicato un video e ha scritto: « ?? ????? ??? ?? ??????? » ?? ????? ??? ?? ??????? ##Azzurri #VivoAzzurro #pic.twitter.com/PZ56WtFU6l —(@Azzurri) August 26, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

potrebbe essere la squadra che non si porta dietro interrogativi, perché già forte: si è ulteriormente irrobustita con acquisti giovani e di qualità come, Thuram, Carlos Augusto e ...... fuori Brozovic e dentro- è stato il tradimento di ...tutto in discussione e a far perdere un po' di serenità all'. ... Lukaku, il clamoroso voltafaccia che ha mandato in confusione......Quadrato per Dunfries seguiti qualche minuto dopo daal ...che mi fosse chiarito il perchè gli obbiettivi che persegue'...che mi fosse chiarito il perchè gli obbiettivi che persegue...