Fotogallery - Maltempo a Milano | le immagini al Parco Sempione

(Di sabato 26 agosto 2023) Le foto 26 agosto 2023 17:56

26 agosto 2023 17:56 a Milano, le immagini al Parco Sempione Si prevede che le regioni più colpite dal maltempo saranno Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino, Sardegna e Calabria. Meteo, maltempo dal weekend. In arrivo burrasca di fine estate. Cambiamento climatico, crolla il raccolto in campagna: i dati

I danni provocati dal maltempo in Monferrato [FOTOGALLERY] Il Monferrato

Alberi abbattuti, piccoli allagamenti e zone senza corrente elettrica. La forte perturbazione, caratterizzata da forti venti, che si è abbattuta sul Monferrato casalese verso le ore 15 ha provocato danni.