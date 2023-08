Fotogallery - Il riconoscimento ' E' giornalismo' a Francesco | premiato il ' Papa del dialogo e della pace'

(Di sabato 26 agosto 2023) LA CERIMONIA IN VATICANO 26 agosto 2023 14:30 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli ...

Negli scorsi anni ilè stato consegnato ad autori come Daniele Ciprì (2022), Elisa ... approfondimento Venezia 2023, i film classici restaurati alla Mostra del Cinema©IPA/...LA CERIMONIA IN VATICANO 26 agosto 2023 14:30- Il'E' giornalismo' a Francesco: premiato il 'Papa del dialogo e della pace' - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte ...commenta- Il'E' giornalismo' a Francesco: premiato il 'Papa del dialogo e della pace' - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci- Il'E' ...

Fotogallery - Il riconoscimento "E' giornalismo" a Francesco ... TGCOM

Un'emozionante seduta del consiglio comunale ha formalizzato la cittadinanza onoraria: "Con questa città un legame profondo" ...Questa mattina, domenica 20 agosto, presso il salone La Serra di Govone gremita in ogni ordine di posto si è tenuta la consegna del premio Amico di ...