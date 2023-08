FOTO – Sanchez torna all’Inter ma con un nuovo numero di maglia!

(Di sabato 26 agosto 2023)è pronto a rimettersi in gioco con l’Inter e lo farà con undi maglia. La, che ufficializza la novità, pubblicata sui social nerazzurri. NOVITÀ – L’Inter ha ufficializzato in mattinata il trasferimento di Alexis, che ieri ha firmato un contratto col club fino al 2024. L’attaccante cileno, che ha da poco rilasciato le sue prime dichiarazioni da neo-nerazzurro, avrà undi maglia. Sulle spalle del ‘Niño Maravilla’ non ci sarà più il 7 (utilizzato dall’altra novità interista Juan Cuadrado), bensì il70. Lo ha comunicato l’Inter, sui propri canali social ufficiali, attraverso il tweet che segue., lo stesso El Niño Maravilla #ForzaInter #WelcomeAlexis ...

La prima volta all'Inter è stata nel 2019, e con la maglia nerazzurraha collezionato 109 ... -LivePhotoSport - . srp/red 26 - Ago - 23 12:33 . 26 agosto 2023...di un gruppetto di tifosi per il 'Niño Maravilla' che si reso disponibile per le primeed prontissimo per la parentesi bis in nerazzurro: 'Sono carico, come sempre'. Nel pomeriggio, ...Fuori dai giochi la "delusa" Inter, che oggi registra il ritorno di Alexisin nerazzurro. Alla finestra, poi, ovviamente, alcuni club della "scatenata" Arabia Saudita. -Image - . pdm/...

Inter, il giorno di Sanchez: visite mediche e firma Calciomercato.com

Dopo aver messo la firma sul contratto annuale da 2,8 milioni di euro più bonus, Alexis Sanchez fatto in tempo a fare un allenamento da solo ad Appiano Gentile tra palestra e una prima serie di test, ...Alexis Sanchez è pronto a diventare nuovamente un calciatore dell'Inter. L'attaccante cileno sta infatti svolgendo le visite mediche di rito prima di recarsi nella sede del club nerazzurro per la ...