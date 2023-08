Forza Italia | Ronzulli chiude a Renzi | Persona sleale E sui parlamentari azzurri metto la mano sul fuoco

... sta per scaricare la sua. A dare gli ultimi aggiornamenti è IlMeteo.it che prevede per ...arriveranno le nuvole e qualche piovasco nell'arco alpino e nella Valle Padana mentre nel resto d'...Per il senatore di, Maurizio Gasparri la priorità deve essere invece l'aumento delle pensioni minime. "Consapevoli che le risorse a disposizione sono limitate e che quindi per la manovra ...Su questo sono d'accordo, mentre comesiamo in disaccordo sul metodo con il quale è stata introdotta. Ora però bisogna scrivere bene la norma affinchè produca un effetto positivo sui ...

Regione Lazio, M5S: due consiglieri con Forza Italia da settembre TGCOM

Pioli dà spettacolo è a punteggio pieno. Pulisic ancora a segno, due rigori di Giroud e Theo. Toro sconfitto, male l’arbitro. Offerta rossonera per Taremi. E il quotidiano La Gazzetta dello Sport in ...Il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani ha proposto alcune correzioni alla tassa sugli extraprofitti delle banche, varata dal Cdm ...