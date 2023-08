Formula 1 | bandiera rossa durante le qualifiche | Sargeant in barriera

Per questa ragione, dopo soli due giri percorsi, viene esposta una secondarossa. Le ... Isack Hadjar ottiene nel modo più imprevedibile la prima vittoria in2 , con Martins e Bearman ...Arriva una terzarossa negli ultimi dodici minuti. Il responsabile è la new entry Lawson , che però riesce a ripartire con la sua AlphaTauri da solo, senza bisogno della gru. La...Abbiamo effettuato diversi test nella prima sessione, il che significa che le gomme nuove sono state utilizzate più tardi rispetto al solito, e di conseguenza larossa ci ha penalizzati. La ...

A Verstappen le FP3 sotto la pioggia. Leclerc 9° Sky Sport

La prima gara del weekend di F2 a Zandvoort fortemente condizionata dalle condizioni meteo, con i punti che non vengono assegnati per via dei pochi giri percors ...La pioggia pesante arrivata oggi in Olanda costringe la Formula 2 ad alzare bandiera bianca riguardo alla Gara 1, la Sprint Race, che si sarebbe dovuto tenere ...