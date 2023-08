Formazioni ufficiali Venezia-Cosenza | Serie B 2023 2024

(Di sabato 26 agosto 2023)si sfideranno nel match valido per la seconda giornata di. Entrambe hanno esordito con un 3-0 casalingo rispettivamente contro il Como e l’Ascoli. Il calcio d’inizio è in programma alle 18 allo stadio Penzo di. Ecco le sceltedei due allenatori. LE(4-5-1): Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano; Johnsen, Ellerttson, Tessmann, Busio, Pierini; Pohjampalo.(4-2-3-1): Micai; Rispoli, Venturi, Meroni, D’Orazio; Zuccon, Calò; D’Urso, Voca, Mazzocchi; Tutino. SportFace.

