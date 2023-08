Foppolo | bombola del gas esplode in condominio | “Un botto fortissimo | tanta paura ma nessuno si è fatto male”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 26 agosto 2023). “Dobbiamo accendere un cero alla Madonna. Ilè stato forte,. Lo spavento anche, ma per fortunasi è”. Gabriella Berera del K2 adescrive così quanto successo mercoledì 23 agosto, intorno alle 15, all’ultimo piano delsopra al bar Kibo. Le immagini (nel video sopra, ndr) sono state riprese dalle webcam installate in paese. “Parliamo di una vecchiadel gas, scoppiata probabilmente a causa del caldo – osserva la signora Berera -. Il danno è limitato alla sola staccionata laterale del balcone, ma l’appartamento ora è sotto sequestro. Il resto delinvece è agibile. Se al momento dell’esplosione c’erano persone all’interno? No, l’appartamento ...