Fiorentina | Italiano | «I nuovi faticano | ora voglio una reazione»

(Di sabato 26 agosto 2023) Vincenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Lecce. LE PAROLE – «Alcuni sono arrivati molto prima e ormai hanno capito dove si trovano. Cercano di crescere seduta dopo seduta, mentre chi è arrivato alla fine sta facendo fatica. Ma sono convinto che abbiamo aggiunto qualità, con gente intelligente e che farà parte di una squadra vera. Dobbiamo reagire alla sconfitta di giovedì, domani ci sarà tutto lo stadio a spingerci e a darci la fame che serve. Sarà la prima in casa, vogliamo ben figurare e reagire, dando il massimo».

...primo Laha diffuso l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Lecce: spiccano le assenze di Sofyan Amrabat e Luka Jovic, che ormai sono fuori dai piani di Vincenzoe ...Vincenzo, tecnico della, ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati per la sfida del Franchi contro il Lecce , valevole per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. Spicca l'assenza ...L'allenatore dellavolta pagina dopo la sconfitta in Conference League. Contro il Lecce i viola esordiscono in campionato davanti al proprio pubblico

Fiorentina e Lecce si affronteranno il 27 agosto in occasione della seconda giornata di Serie A: Amrabat non è presente nella lista dei convocati, Italiano punta su Nzola ...Il tecnico dei gigliati ha parlato prima della partita in campionato davanti al pubblico di casa contro i salentini, provenienti dal successo al debutto contro la Lazio ...