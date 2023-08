Festival di Musica Classica | a Villa Nazarena di Pozzuolo c’è il “ConcertMovie” con gli SteelWind

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 26 agosto 2023) Tradizionale concerto gratuito martedì 29 agosto nel giardino del centro socio-riabilitativo: quattro sassofonisti e una violoncellista per una serata che spazierà in generi ed epoche diverse Tradizionale concerto gratuito adiUmbro, nella splendida cornice del giardino della struttura: martedì 29 agosto nono appuntamento per la XIX edizione deldidi Castiglione del Lago con il “” del gruppo SteelWind, nato nel 1983 come percorso di sperimentazione di quattro musicisti legati dalla medesima esigenza, quella di poter esprimere la loro indole “non purista”. È proprio per questo motivo che, con SteelWind, il sassofono diventa uno strumento senza tempo, con una sonorità e una timbrica che gli permettono di ...