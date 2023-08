Fdi | Osnato | ' scelta Arianna segno coraggio e generosità | congresso ora non necessario'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "La nomina diMeloni come coordinatrice della segreteria politica è un atto dida parte di Giorgia, che ricordo essere il presidente di Fratelli d'Italia, poiché le consuete e strumentali critiche da parte dell'opposizione e di alcuni mass media erano preventivabili e attese e nonostante ciò, ritenendo che fosse la persona più adeguata a svolgere quel ruolo, il premier non si è lasciata influenzare o intimorire e ha proceduto per offrire il meglio al partito in un momento importante in cui il supporto all'azione di governo è imprescindibile anche a livello politico". Lo dichiara Marco, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Finanze a Montecitorio. "Peraltro - aggiunge -, le polemiche su parentele, matrimoni e affinità varie sembra ...