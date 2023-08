(Di sabato 26 agosto 2023) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Vorrei augurare adMeloni un inalper il nuovo incarico, certo che farà un ottimo lavoro. Le sue capacità, la sua passione politica e l'esperienza di tanti anni di militanza ne fanno la persona giusta per ricoprire un ruolo fondamentale per ilpartito. Rappresenta lain più nell'di Fratelli d'Italia per affrontare le sfide di un partito di governo, del primo partito della Nazione". Lo dichiara in una nota Saverio, deputato di Fratelli d'Italia, capogruppo in commissione Finanze a Montecitorio.

'Il Lecce Club Parlamento, a nome di tutti i parlamentari, on. Saverio), on. Andrea Caroppo (FI), on. Salvatore Di Mattina (Lega), on. Leonardo Donno (M5S), sen. Roberto Marti (Lega), on. Claudio Stefanazzi (Pd), sen. Antonio Trevisi (M5S), esprime cordoglio ...Lo dice Saverio, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Finanze alla Camera."Il governo " sostiene" ha chiarito in tutte le sedi che nessun intervento sarà definanziato. Quasi tutti gli interventi per i quali intende sostituire la fonte di finanziamento fanno parte ...

Fdi: Congedo, ‘in bocca al lupo Arianna, freccia in più al nostro arco’ La Ragione

Agenzia Roma, 22 ago. “I miei più affettuosi e sinceri auguri a Paola Del Din, che oggi celebra il suo 100/mo compleanno. È stata valorosa e combattente durante la seconda guerra mondiale e prima donn ...Roma, 19 ago. (Adnkronos) - "Il Lecce Club Parlamento, a nome di tutti i parlamentari, on. Saverio Congedo (Fdi), on. Andrea Caroppo (FI), on. Salvatore Di Mattina (Lega), on. Leonardo Donno (M5S), se ...