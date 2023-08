Farmaco salvavita quasi introvabile in Italia | una coppia di Milano costretta ad andare ad acquistarlo in Svizzera al triplo del prezzo

(Di sabato 26 agosto 2023) Negli ultimi giorni l’Aifa ha inserito un importante, il Creon 10000, all’interno del suo elenco di medicinali carenti, disponibile sul suo sito ufficiale. A denunciarne la scarsità all’Ansa è stata unadi coniugi milanesi che, dopo aver cercato il medicinale in molte farmacie fra Lombardia e Liguria, e aver appurato che rimanevano solo alcune scorte nel Modenese, sono stati costretti a reperirlo inad unrispetto a quello applicato in. Proprio a Chiasso hanno fatto scorta delfino alla fine dell’anno, ossia fino a quando l’Agenzia delpresume possa essere nuovamente in commercio, ma a un costo molto alto. L’uomo che aveva fortemente bisogno del ...

Il caso di un paziente di Milano, oltreconfine costa il triploIlritarda l'esordio della malattia di 2 - 5 anni. Il prodotto è già stato approvato negli ... la terapia insulinica rappresenta l'unico trattamento disponibile eper il controllo ...Interventonei giorni scorsi a Castelfranco Di Sotto grazie al sistema di videochiamata ormai in uso ... sempre da remoto, sono state dunque impartite per l'immediata inoculazione del...

Farmaco salvavita introvabile in Italia, disponibile in Svizzera ... Agenzia ANSA

Si tratta del Creon 10000 che Aifa ha inserito nel lungo elenco dei medicinali carenti. Luisa e Carlo: “Il mese scorso, quando l’abbiamo acquistato, nessuno ci ha messo in guardia”. Ora non si trova n ...Un farmaco 'salvavita' da qualche giorno in Italia è quasi introvabile, tant'è che è inserito nel lungo elenco di "medicinali carenti" stilato dall'Aifa, è disponibile senza alcun problema in Svizzera ...