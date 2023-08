Fabio Capello | «Modric il 10 più forte L’Arabia non è la Cina | il pubblico partecipa»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 agosto 2023), ex allenatore e opinionista, si è raccontato in una lunga intervista a Walter Veltroni sul Corriere della Serasi è raccontato in una lunga intervista a Walter Veltroni sul Corriere della Sera. IL NUMERO 10 AI SUOI TEMPI – «Il numero dieci era qualcuno che aveva qualcosa in più. Per visione di gioco, per doti tecniche, ma soprattutto per carisma. Si era numeri dieci sia in campo che nello spogliatoio. Qualcosa in più, non saprei come altro definirlo». IL NUMERO 10 PIU’CHE HA ALLENATO – «Albertini lo scelsi e lui era molto bravo a dare ordine ma non so dire se fosse un numero dieci come Suarez. Uno che ha queste caratteristiche oggi è certamente, lui è sempre dove deve stare, ha un senso della posizione e una intelligenza calcistica rare. É un ...