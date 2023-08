(Di sabato 26 agosto 2023) L’allenatore: «Da giocatore finii la carriera con le ginocchia maciullate. Quando allenavo in Cina stavo in campo con sei interpreti. Nel 2016 rifiutai la panchina della Nazionale, non mi sentivo pronto. Non accetto che un mio calciatore tratti male il magazziniere»

Fabio Capello: «Amo insegnare calcio, e lo devo a Rivera. Nel '74 con la Polonia sentii voci di combine»

