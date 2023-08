F1 oggi | GP Olanda 2023 | orari FP3 e qualifiche 26 agosto | tv | streaming | programma Sky e TV8

(Di sabato 26 agosto 2023), sabato 26, andrà in scena la seconda giornata del weekend del GP d’, round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Zandvoort si prospetta un day-2 piuttosto intenso. Le prove libere 3 e leandranno a caratterizzare il tutto e il time-attack è particolarmente atteso nella definizione della griglia di partenza della gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDI F1 ALLE 11.30 E ALLE 15.00 La pista olandese non offrirà domani troppe chance di sorpasso e di conseguenza portare a compimento delledi un certo livello sarà ancora più importante nel risultato finale. Da questo punto di vista la Red Bull e Max Verstappen hanno fatto vedere un passo notevole in tutte le condizioni e sono i favoriti per la pole-position. In casa ...

Il weekend si tinge di arancione con il Gran Premio d', nuova tappa della Formula 1 dopo una sosta di alcuni giorni. Un circuito pazzesco che ci ...in offerta speciale . Guarda la F1 in ...OrariF1 GP2023 TV8 Sabato 26 agosto Ore 21.00: F1 Qualifiche in differita Domenica 27 agosto Ore 18:00: F1 Gara in differita su TV8 OrariF1 GP2023 SKY e NOW Sabato 26 ...8 18:30 - Summer Series Italia - Giappone Live 20:30 - Paddock Live GP(Qualifiche) Differita 21:00 - F1 GP(Qualifiche) Differita 22:15 - Paddock Live GP(Qualifiche) Differita ...

F1, Gp Olanda: Gli orari della Formula 1 oggi in TV su Sky e TV8 Circus Formula 1

ai Mondiali battuto l’Angola 67-81 - Fiorentina deludente a Vienna, sconfitta di rigore - Sinner, sorteggio da incubo agli US Open - La Formula 1 torna dopo la sosta, si corre in Olanda a casa ...Nel box Ferrari due posizioni: ottimista Leclerc («Con un buon assetto ci bastano 2-3 decimi per passare da decimi a terzi-quarti»); dubbioso Sainz: «È una situazione simile all’Ungheria» ...