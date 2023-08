F1 | Max Verstappen | “Condizioni difficili | bellissimo essere in pole davanti al pubblico olandese”

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) Meteo folle a Zandvoort (Paesi Bassi), sede del round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pistapioggia e sole si sono alternati, andando a creare non pochi grattacapi ai primattori della pista. Cambia tutto, ma non cambia il nome di chi svetta, ovvero Max. Nell’appuntamento di casa, il pilota della Red Bull ha ottenuto l’ottavastagionale, la n.28 in carriera. Time-attack decisamente emozionante, visto il secondo tempo della McLaren di Lando Norris a 0.537 e il terzo dell’alfiere della Mercedes George Russell a 0.725. Per la Ferrari sesta piazza con lo spagnolo Carlos Sainz a 1.187all’altra RB19 del messicano Sergio Perez (settimo a 1.313 dal team-mate). Incidente per Charles Leclerc, nella Q3: Ferrari contro il muro e nona piazza a 2.098 per il monegasco. Qualifiche complicatissime per ...