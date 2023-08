F1 | Lando Norris | “Contento del secondo posto | Verstappen non sbaglia mai…”

Il campione iridato precede di cinque decimi la McLaren di, con la Mercedes di George Russel l che conquista invece la terza posizione in griglia. Quarta e quinta posizione per la ...Al suo fianco avràcon la McLaren. In seconda fila partiranno George Russell con la Mercedes e Alexander Albon con la Williams. Sesto tempo e terza fila per Carlos Sainz, preceduto da ...Verstappen, all'ottava pole della stagione e alla 28esima della carriera, precede le McLaren del britannico, che parte in prima fila. Seconda fila per la Mercedes del britannico George ...

F1, Max Verstappen centra la pole del GP d'Olanda davanti a Norris, 6° Sainz, 9° Leclerc finito a muro OA Sport

Secondo uno dei piloti più convincenti in tutto il weekend, Lando Norris, che si mette dietro la Mercedes di Russell, ansioso di far meglio del compagno di squadra Hamilton, fuori a sorpresa nella Q2.Lando ha ammesso di aver fatto un primo settore eccezionale perdendo invece molto tempo nel resto del giro; vana poi la speranza per un errore di Verstappen ...