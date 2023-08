F1 | la Ferrari deve andare a scuola…dalla McLaren A Woking la strada intrapresa è quella giusta

Leggi su oasport

(Di sabato 26 agosto 2023) Quanto fatto dallain questo 2023 ha del clamoroso. La squadra diha cominciato la stagione in maniera disastrosa. Lontanissima non solo dalla Red Bull, ma anche dalle tre dirette inseguitrici (Aston Martin, Mercedes e). Anzi, diciamo pure che fino al Canada la gloriosa squadra fondata 60 anni fa dall’omonimo Bruce era addirittura la sesta forza in campo. Anche l’Alpine faceva meglio delle monoposto arancioni. Poi, qualcosa è cambiato. Quanto accaduto in Austria è stato emblematico. La prima parte della significativa evoluzione concepita per la MCL60 ha permesso a Lando Norris di fregiarsi di un onorevole quarto posto, mentre il compagno di squadra Oscar Piastri, costretto a usare la vecchia versione della monoposto, si barcamenava nelle retrovie. La settimana dopo, a Silverstone, il miracolo. ...