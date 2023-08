F1 | Gp Olanda Verstappen Qualifiche difficili | bene gestione gomme

(Di sabato 26 agosto 2023) L'olande in pole in vista del Gp di casa ZANDVOORT (OLANDFA) - "Sono state dellecomplicate, nelle quali abbiamo anche commesso un errore diin Q1 dal quale siamo riusciti comunque a riprenderci". Così Max, pilota della Red Bull e pole man del Gran Premio d'intervi

Leggi anche F1 Gp2023,leader terze prove libereÈ di Maxil miglior tempo di 1'10"567 che nell'ultima porzione di qualifiche gli vale la pole position per la gara del Gran Premio d', in programma domenica. Il campione iridato precede di ...Qualifiche Gp, i tempi della Q3. Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 33 M.Red Bull 1'10"567 2 4 L. Norris McLaren +00"537 1'11"104 3 63 G. Russell Mercedes +00"727 1'11"294 4 ...

F1: Olanda, Verstappen davanti nelle libere 3, Ferrari lontane Agenzia ANSA

AGI - È di Max Verstappen il miglior tempo di 1'10"567 che nell'ultima porzione di qualifiche gli vale la pole position per la gara del Gran Premio d'Olanda, in programma domani. Il campione iridato ...ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Davanti al suo pubblico non poteva sbagliare. Sarà Max Verstappen a partire davanti a tutti nel Gran Premio d’Olanda: sul circuito di Zandvoort il pilota della Red ...