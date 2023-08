F1 | Gp Olanda Vasseur ' Leclerc incidente sfortunato | manca costanza'

Queste le parole di Frederic, team principal della Ferrari intervistato nell'immediato post qualifica del Gran Premio d', in seguito alla sesta e nona posizione in griglia ottenute da ...La seconda sessione di libere del Gran Premio d'ha completato la prima giornata del ritorno in pista della Formula 1. La pista di Zandvoort, ...ha rassicurato dicendo che sono stati ...PL1 e PL2 da dimenticare Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d'non sono state affatto positive per la Ferrari , sia per quanto concerne i tempi che per le ...Frédéric, ...

Vasseur dopo le qualifiche in Olanda: "Errore Leclerc Era giusto spingere" Sky Sport

Si tratta di mettere insieme i vari settori nello stesso giro il giro buono". Frederic Vasseur analizza così la prima giornata di prove del GP d'Olanda per la Ferrari, chiusa da entrambi i piloti ...La Formula 1 torna in pista a Zandvoort: cronaca e risultati in diretta delle FP3 del GP d’Olanda 2023 [ LIVE ].