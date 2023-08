(Di sabato 26 agosto 2023) Maxha fatto segnare laposition nel Gp d’, l’in questa stagione di Formula 1 e la terza sul circuito di casa. Il pilota della Red Bull ha rifilato oltre mezzo secondo a Lando: il pilota McLaren è stato l’unico a dare la sensazione di poter quanto meno impensierire il campione del mondo in carica e senza qualche errore nel secondo intermedio avrebbe avvicinato di molto il tempo dell’olandese. In terza posizione scatterà George Russell con la Mercedes. Ottima prova di Alexander Albon, quarto con la Williams. Lainvece è indietro: si deve accontentare del sesto posto di Carlos Sainz e del nono di Charles Leclerc, finito contro le barriere nel Q3. Nessuna conseguenza per il pilota monegasco, ma ennesimo intoppo in un weekend che pare già nefasto ...

F1, Gp Olanda: ottava pole per Verstappen. Il rivale è Norris, Ferrari disperse – Griglia di partenza Il Fatto Quotidiano

AGI - È di Max Verstappen il miglior tempo di 1'10"567 che nell'ultima porzione di qualifiche gli vale la pole position per la gara del Gran Premio d'Olanda, in programma ... mentre in ottava ...ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Davanti al suo pubblico non poteva ... Pole numero 28 in carriera per il due volte campione del mondo – a -1 da Fangio -, l'ottava stagionale e la terza di fila sulla ...