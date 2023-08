F1 | Gp Olanda Norris Prima fila gran risultato | pioggia mi esalta

(Di sabato 26 agosto 2023) "Sono state delle qualifiche molto caotiche". ZANDVOORT () - "Lain griglia è un, specialmente in condizioni non semplici di pista". Lo ha dichiarato Lando, qualificatosi secondo sulla griglia di partenza delPremio d'al termine delle qualifiche sul

...nelle qualifiche con un giro in 1'10''567 Max Verstappen conquista la pole position nel Gp d'... precede le McLaren del britannico Lando, che parte in prima fila. Seconda fila per la ......che nell'ultima porzione di qualifiche gli vale la pole position per la gara del Gran Premio d', in programma domenica. Il campione iridato precede di cinque decimi la McLaren di Lando, ...Qualifiche Gp, i tempi della Q3. Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 33 M. Verstappen Red Bull 1'10"567 2 4 L.McLaren +00"537 1'11"104 3 63 G. Russell Mercedes +00"727 1'11"294 4 ...

F.1, GP Olanda - Norris e Verstappen protagonisti nelle libere - Quattroruote.it Quattroruote

AGI - È di Max Verstappen il miglior tempo di 1'10"567 che nell'ultima porzione di qualifiche gli vale la pole position per la gara del Gran Premio d'Olanda, in programma domani. Il campione iridato ...Sarà Max Verstappen a partire davanti a tutti nel Gran Premio d’Olanda: sul circuito di Zandvoort il pilota della Red Bull vola in 1’10567, rifilando oltre mezzo secondo a Lando Norris che con la sua ...